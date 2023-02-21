Кирток (Белоконь) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток (Белоконь) Мария

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Место рождения

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг

Дата рождения

25.11.1875

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1875

Отец: Белоконь Григорий

Мать: Белоконь Матрона

Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Бракосочетание
23.01.1894

Муж: Кирток Давид

Рождение ребёнка
28.12.1894

Дочь: Овечко Мелания

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Кирток Сильвестр

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
04.03.1897

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
06.02.1900

Сын: Кирток Федор

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
08.02.1902

Сын: Кирток Дмитрий

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
11.01.1904

Сын: Кирток Михаил

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
01.03.1906

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Камынина Мария

Отец ребёнка: Кирток Давид

Новый Буг Николаевской обл, Украина
Рождение ребёнка
01.04.1912

Сын: Кирток Ефим

Отец ребёнка: Кирток Давид

г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Доронин Галина (Ганна)

Отец ребёнка: Кирток Давид

Новый Буг, Николаевская область, Украина
Смерть
1933
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
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