Кирток (Белоконь) Мария
Место рожденияХерсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Дата рождения25.11.1875
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
25.11.1875
Отец: Белоконь Григорий
Мать: Белоконь Матрона
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг
Бракосочетание
23.01.1894
Муж: Кирток Давид
Рождение ребёнка
28.12.1894
Дочь: Овечко Мелания
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Кирток Сильвестр
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
04.03.1897
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
06.02.1900
Сын: Кирток Федор
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
08.02.1902
Сын: Кирток Дмитрий
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
11.01.1904
Сын: Кирток Михаил
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
01.03.1906
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Камынина Мария
Отец ребёнка: Кирток Давид
Новый Буг Николаевской обл, Украина
Рождение ребёнка
01.04.1912
Сын: Кирток Ефим
Отец ребёнка: Кирток Давид
г. Новый Буг Новобугского района Николаевской области, Украина
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Доронин Галина (Ганна)
Отец ребёнка: Кирток Давид
Новый Буг, Николаевская область, Украина
Смерть
1933
Херсонская губерния, Херсонский уезд, с. Новый Буг