Анцыферова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Анцыферов Лев Иов Степанович
Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Анцыферов Герасим Степанович
Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Анцыферов Кирилл Степанович
Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно