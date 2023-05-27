Анцыферова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анцыферова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Анцыферов Лев Иов Степанович

Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Анцыферов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Анцыферов Кирилл Степанович

Отец ребёнка: Анцыферов Степан Никифорович

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Степан Никифорович

Смерть
Неизвестно
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