Леонтьев Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Леонтьева Оксения Тимофеева
Мать ребёнка: Леонтьева Матрона
5 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Матрона
Смерть
Неизвестно