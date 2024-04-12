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Леонтьев Тимофей Михайлов

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Леонтьев Михайло Кондратьев

Мать: Леонтьева Ирина Степанова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
4 год в 1812 РС Шатровская волость д.Ожогина 1812 (ГАТО. 154-20-195)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Леонтьева Оксения Тимофеева

Мать ребёнка: Леонтьева Матрона

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
5 лет в 1834 г. РС Шатровская волость д. Ожогина 1834 (ГАТО. 154-8-490)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Матрона

Смерть
Неизвестно
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