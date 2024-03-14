Баженов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950
Отец: Ковыляев Николай
Мать: Хлюпова Анна Варнавьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дмитриева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1975
Сын: Баженов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Дмитриева Нина Васильевна