Баженов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

1917 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1950

Отец: Ковыляев Николай

Мать: Хлюпова Анна Варнавьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дмитриева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
24.03.1975

Сын: Баженов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Дмитриева Нина Васильевна

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