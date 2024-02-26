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Кандратей Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1774

Пол

Мужской

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Алексей Тимофеев (Ич)

Мать: Меланья Купреянова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ларионова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1774

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