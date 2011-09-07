Беломыцев Сергей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1957
Дата смерти07.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1979
Сын: Беломыцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Беломыцева Елена Ильинична
Рождение ребёнка
22.11.1990
Дочь: Беломыцева Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Беломыцева Елена Ильинична
Смерть
07.09.2011