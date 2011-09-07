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Беломыцев Сергей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1957

Дата смерти

07.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1957

Отец: Беломытцев Пётр Васильевич

Мать: Беломытцева Разгоняева Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломыцева Елена Ильинична

Рождение ребёнка
11.07.1979

Сын: Беломыцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Беломыцева Елена Ильинична

Рождение ребёнка
22.11.1990

Дочь: Беломыцева Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Беломыцева Елена Ильинична

Смерть
07.09.2011

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