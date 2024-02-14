Усманов Рамазан Рафаизович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Рамазан Рафаизович

Место рождения

д.Зяк- Ишметово Куюргазинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Рафаиз Мунасипович

Мать: Усманова (Рахимова) Галия Нигматовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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Смерть
Неизвестно

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