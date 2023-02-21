Воробьёва Елена Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аристарх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Дочь: Воробьёва Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Антонович
Рождение ребёнка
16.01.1913 ст.
Дочь: Воробьёва Григорьевна
Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно