Воробьёва Елена Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва Елена Аристарховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аристарх

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Дочь: Воробьёва Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Антонович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1913 ст.

Дочь: Воробьёва Григорьевна

Отец ребёнка: Воробьёв Григорий Антонович

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Григорий Антонович

Смерть
Неизвестно
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