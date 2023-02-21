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Шведов Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: Шведова Полина

Рождение ребёнка
31.05.1966

Дочь: Шведова Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Шведова Вера Михайловна

Развод
1970

Жена: Шведова Вера Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведова Вера Михайловна

Совершение преступления
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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