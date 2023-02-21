Шведов Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: Шведова Полина
Рождение ребёнка
31.05.1966
Дочь: Шведова Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Шведова Вера Михайловна
Развод
1970
Жена: Шведова Вера Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шведова Вера Михайловна
Совершение преступления
Неизвестно
Смерть
Неизвестно