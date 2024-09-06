Самодуров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горохов) Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Горохов) Евгения Михайловна
Смерть
1977
Причина смерти: самоубийство