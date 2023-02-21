Корюхин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корюхин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно