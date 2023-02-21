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Корюхин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюхин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Корюхин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюхин Николай Иванович

Мать ребёнка: Корюхина Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корюхина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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