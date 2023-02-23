Мишурнова Наталья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишурнова Наталья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мишурнов Иван Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда Игнатова

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мишурнов Матвей Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мишурнов Василий Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
104 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишурнов Игнат Михайлов

Смерть
Неизвестно
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