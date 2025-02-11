Мишурнова Наталья Афонасьева 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишурнова Наталья Афонасьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805

умерла Неизвестно

Супруги
Мишурнов Игнат Михайлов1806 г.р.
Дети
Мишурнов Иван Игнатов1829 г.р.
(Мишурнова) Надежда Игнатова1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишурнов Игнат Михайлов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мишурнов Иван Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Мишурнова) Надежда Игнатова

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Мишурнов Матвей Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мишурнов Василий Игнатов

Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

104 Семья

Смерть
Неизвестно

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