Мишурнова Наталья Афонасьева
женский, родилась 1805
умерла Неизвестно
Супруги
Мишурнов Игнат Михайлов1806 г.р.
Дети
Мишурнов Иван Игнатов1829 г.р.
(Мишурнова) Надежда Игнатова1834 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Мишурнова) Надежда Игнатова
Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Мишурнов Игнат Михайлов
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно