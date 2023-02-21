Абрамов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Григорий Павлович

Мать: Абрамова Елизавета Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Абрамова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абрамова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Абрамова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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