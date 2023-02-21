Абрамов Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Абрамова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абрамова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Абрамова Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно