Баранова (Терентьева) Зоя Сергеевна 05.12.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранова (Терентьева) Зоя Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940

Отец: Терентьев Сергей Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1960

Дочь: Баранова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Баранов Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1962

Сын: Баранов Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Баранов Вячеслав Михайлович

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