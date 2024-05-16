Баранова (Терентьева) Зоя Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1940
Отец: Терентьев Сергей Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1960
Дочь: Баранова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Баранов Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1962
Сын: Баранов Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Баранов Вячеслав Михайлович