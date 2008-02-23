Никитин Артур Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Артур Валентинович

Место рождения

г.Уфа , БАССР

Дата рождения

29.11.1973

Дата смерти

23.02.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.05.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.02.2008
Похороны
Неизвестно

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