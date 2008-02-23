Никитин Артур Валентинович
Место рожденияг.Уфа , БАССР
Дата рождения29.11.1973
Дата смерти23.02.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.02.2008
Похороны
Неизвестно