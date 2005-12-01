Черепанов Владимир Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.03.1948
Дата смерти01.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1948
Отец: Черепанов Андрей Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
01.09.1981
Рождение ребёнка
27.03.1982
Сын: Черепанов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Черепанова (Громова) Любовь Григорьевна
Место жительства
1983
Владимиру Андреевечу дали работу на Ангарском электролизном химическом комбинате с предоставлением жилья. Откуда: Томск Куда: Ангарск
Работа или профессия
01.04.2005
Место работы: Управление электроизного завода ангарского электролизного химического комбината Должность: инженер по КИПиА
Смерть
01.12.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
06.12.2005
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.