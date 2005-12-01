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Черепанов Владимир Андреевич

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Место рождения

Ранцево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.03.1948

Дата смерти

01.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

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Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1982 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1948

Отец: Черепанов Андрей Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ранцево, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-технолог
Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
23.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
01.09.1981

Жена: Черепанова (Громова) Любовь Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
27.03.1982

Сын: Черепанов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Черепанова (Громова) Любовь Григорьевна

Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
1983
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Владимиру Андреевечу дали работу на Ангарском электролизном химическом комбинате с предоставлением жилья. Откуда: Томск Куда: Ангарск
Работа или профессия
01.04.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Место работы: Управление электроизного завода ангарского электролизного химического комбината Должность: инженер по КИПиА
Смерть
01.12.2005
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
06.12.2005
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Похороны Черепанова Владимира Андреевича. Попрощаться пришло очень много народу. Был мороз за 35 и ниже.

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