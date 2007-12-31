Париж Самуил Гиршевич
Место рожденияБелоруссия, д.Селиба
Дата рождения25.02.1926
Дата смерти31.12.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоруссия, д.Селиба
Рождение ребёнка
05.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Париж Александра Хаимовна
Нарофоминск, Россия
Рождение ребёнка
25.01.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Париж Александра Хаимовна
Нарофоминск, Россия
Смерть
31.12.2007
Израиль Ашкелон
Похороны
Неизвестно
Ашкелон, Израиль