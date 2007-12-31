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Париж Самуил Гиршевич

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Место рождения

Белоруссия, д.Селиба

Дата рождения

25.02.1926

Дата смерти

31.12.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоруссия, д.Селиба
Рождение ребёнка
05.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Париж Александра Хаимовна

Нарофоминск, Россия
Рождение ребёнка
25.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Париж Александра Хаимовна

Нарофоминск, Россия
Смерть
31.12.2007
Израиль Ашкелон
Похороны
Неизвестно
Ашкелон, Израиль
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