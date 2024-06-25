Мухин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Мухин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калищи, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Повалихин (Мухин) Денис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калищи, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мухин Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Калищи, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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