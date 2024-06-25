Мухин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Мухин Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Повалихин (Мухин) Денис Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Мухин Борис Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно