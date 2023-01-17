Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1823
Сын: Костюченков-Чернухин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Костюченков-Чернухин Яков Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Костюченкова-Чернухина Елена Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно