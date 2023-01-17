Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченков-Чернухин Сергей Алексеевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Костюченков-Чернухин Алексей Петрович

Мать: Костюченкова-Чернухина Евдокия Кирилловна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Костюченков-Чернухин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Костюченков-Чернухин Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Костюченкова-Чернухина Елена Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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