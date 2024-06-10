Старцев Николай Данилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Старцев Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Данил Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна

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