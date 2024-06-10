Старцев Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старцев Данил Илларионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна