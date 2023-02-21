Тришина Алена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришина Алена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1998

Сын: Тришин Роман Николаевич

Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
19.06.2003

Сын: Тришин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич

Рождение ребёнка
27.11.2011

Дочь: Тришина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тришин Николай Юрьевич

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