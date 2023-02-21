Тришина Алена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1998
Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
19.06.2003
Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич
Рождение ребёнка
27.11.2011
Дочь: Тришина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Тришин Николай Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно