(Захарова) Мария Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Мария Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Захаров Антон

Мать: ?

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