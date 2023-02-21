Хоменков Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменков Александр

Мать ребёнка: Хоменкова Лилия

Работа или профессия
Неизвестно
лектор-международник, преподаватель физкультуры
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменкова Лилия

Смерть
Неизвестно
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