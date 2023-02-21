Воробьева (Дербенева) Анисья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Дербенева) Анисья Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1908

Дочь: Федосеева Анна Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр Авдеевич

Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Авдеевич

Смерть
1978
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