Воробьева (Дербенева) Анисья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1908
Дочь: Федосеева Анна Александровна
Отец ребёнка: Воробьев Александр Авдеевич
Zabaykalsky Krai Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Воробьев Александр Авдеевич
Смерть
1978