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Вшивцев Роман Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Вшивцев Антон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Вшивцев Кондрат Романович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Вшивцев Федор Романович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Агрипина Романовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Степанида Романовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдоки Гаврилова

Смерть
1827
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