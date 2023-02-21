Вшивцев Роман Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Вшивцев Антон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Вшивцев Кондрат Романович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Степанида Романовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдоки Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827