Стюклина Елена Корниловна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти19.01.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Деревягина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Стюклин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1849
Дочь: Горматова Елена Александровна
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1873