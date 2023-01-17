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Стюклина Елена Корниловна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

19.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Деревягина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Стюклин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.05.1849

Дочь: Горматова Елена Александровна

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Александр Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
19.01.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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