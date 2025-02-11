Стюклина Елена Корниловна 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Стюклина Елена Корниловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1813, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 19.01.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Супруги
Стюклин Александр ЯковлевичДо 1810 г.р.
Дети
Деревягина (Стюклина) Евдокия АлександровнаДо 1836 г.р.
Стюклин Пётр Александрович1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стюклин Александр Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Стюклин Пётр Александрович

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.05.1849

Дочь: Горматова (Стюклина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
19.01.1873
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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