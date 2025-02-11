Стюклина Елена Корниловна
женский, родилась 1813, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 19.01.1873, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Супруги
Стюклин Александр ЯковлевичДо 1810 г.р.
Дети
Деревягина (Стюклина) Евдокия АлександровнаДо 1836 г.р.
Стюклин Пётр Александрович1838 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Деревягина (Стюклина) Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Стюклин Пётр Александрович
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1849
Дочь: Горматова (Стюклина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Стюклин Александр Яковлевич
Смерть
19.01.1873