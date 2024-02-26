Емельян Васильев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян Васильев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Василий Федотов (Ич)

Мать: Лукерья Маркова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Самуйлова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

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