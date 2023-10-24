Еремеева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти06.10.1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Мать: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Егорова Матрена
Отец ребёнка: Иванов Егор
Рождение ребёнка
26.08.1799
Сын: Егоров Фаддей
Отец ребёнка: Иванов Егор
Рождение ребёнка
1806
Сын: Егоров Иван
Отец ребёнка: Иванов Егор
Рождение ребёнка
14.03.1808
Сын: Егоров Кондрат
Отец ребёнка: Иванов Егор
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Степанова Пелагея
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Рождение ребёнка
22.03.1813
Сын: Степанов Алексей
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Рождение ребёнка
02.02.1817
Дочь: Степанова Анна
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Рождение ребёнка
26.06.1818
Дочь: Степанова Агриппина
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Рождение ребёнка
21.09.1820
Сын: Степанов Никита
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Рождение ребёнка
01.09.1825
Дочь: Степанова наталья
Отец ребёнка: Сергеев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергеев Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Егор
Смерть
06.10.1825