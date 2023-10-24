Еремеева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

06.10.1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1749 г.р.

Муж

1778 г.р.
1780 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: Иванова Евдокия

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Егорова Матрена

Отец ребёнка: Иванов Егор

Рождение ребёнка
26.08.1799

Сын: Егоров Фаддей

Отец ребёнка: Иванов Егор

Акатово, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Егоров Иван

Отец ребёнка: Иванов Егор

Рождение ребёнка
14.03.1808

Сын: Егоров Кондрат

Отец ребёнка: Иванов Егор

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Степанова Пелагея

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Рождение ребёнка
22.03.1813

Сын: Степанов Алексей

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Рождение ребёнка
02.02.1817

Дочь: Степанова Анна

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Рождение ребёнка
26.06.1818

Дочь: Степанова Агриппина

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Рождение ребёнка
21.09.1820

Сын: Степанов Никита

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Рождение ребёнка
01.09.1825

Дочь: Степанова наталья

Отец ребёнка: Сергеев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Егор

Смерть
06.10.1825
Акатово, Клин, Московская область
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