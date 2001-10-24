Шапошников Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти24.10.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышева Светлана Александровна
Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
24.10.2001