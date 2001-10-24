Шапошников Лев Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Лев Николаевич

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

24.10.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышева Светлана Александровна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
24.10.2001
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