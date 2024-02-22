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Брухацкий Владимир Иванович
Брухацкий Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
1961
Пол
Мужской
Отец
Брухацкий Иван
Мать
Брухацкая Текля
Дети
Не указаны
Добавил:
ИШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Брухацкий Иван
Мать:
Брухацкая Текля
Смерть
1961
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