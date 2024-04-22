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Маркевич Матрёна Семёновна

Место рождения

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Поддубно, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.11.1871 ст.

Муж: Маркевич Иван Николаевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.

Сын: Маркевич Авраам Иванович

Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.

Дочь: Казакевич Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1885 ст.

Дочь: Маркевич Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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