Маркевич Матрёна Семёновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
05.11.1871 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1872 ст.
Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Дочь: Казакевич Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич
Рождение ребёнка
19.09.1885 ст.
Дочь: Маркевич Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Маркевич Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно