Феврония Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козма Афанасьев
Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.
Сын: Пётр Космин
Отец ребёнка: Козма Афанасьев
Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно