Феврония Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1835 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козма Афанасьев

Рождение ребёнка
08.01.1862 ст.

Сын: Пётр Космин

Отец ребёнка: Козма Афанасьев

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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