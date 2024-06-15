Ярцова (Волоскова) Наталья Никифорова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярцова (Волоскова) Наталья Никифорова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волосков Никифор

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярцов Елисей Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1797

Дочь: (Ярцова) Анна Елисеева

Отец ребёнка: Ярцов Елисей Яковлевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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