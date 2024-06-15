Ярцова (Волоскова) Наталья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волосков Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1797
Дочь: (Ярцова) Анна Елисеева
Отец ребёнка: Ярцов Елисей Яковлевич
Смерть
Неизвестно