Горковенко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горковенко Вероника Васильевна
Отец ребёнка: Горковенко Василий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горковенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горковенко Василий Емельянович
Смерть
Неизвестно