Горковенко Екатерина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горковенко Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горковенко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горковенко Вероника Васильевна

Отец ребёнка: Горковенко Василий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горковенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горковенко Василий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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