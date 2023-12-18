Л Л — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Л Л

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

УС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: О о

Мать: О л

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Про Бабка

Мать ребёнка: Г о

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