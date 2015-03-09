Журавлев Савва Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Савва Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.2015

Отец: Журавлев Антон Валерьевич

Мать: Журавлева Дарья

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