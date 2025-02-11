Любушкина Ксения Тарасова
женский, родилась До 1853
умерла Неизвестно
Супруги
Любушкин Григорий Андреев1830 г.р.
Дети
Любушкин Пётр Григорьев08.06.1871 г.р.
(Любушкина) Анна Григорьева07.12.1872 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.1871
Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
07.12.1872
Дочь: (Любушкина) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев
Рождение ребёнка
05.09.1874
Дочь: (Любушкина) Надежда Григорьева
Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев
Смерть
Неизвестно