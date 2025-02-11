Любушкина Ксения Тарасова До 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Любушкина Ксения Тарасова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1853

умерла Неизвестно

Супруги
Любушкин Григорий Андреев1830 г.р.
Дети
Любушкин Пётр Григорьев08.06.1871 г.р.
(Любушкина) Анна Григорьева07.12.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любушкин Григорий Андреев

Рождение ребёнка
08.06.1871

Сын: Любушкин Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.12.1872

Дочь: (Любушкина) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.09.1874

Дочь: (Любушкина) Надежда Григорьева

Отец ребёнка: Любушкин Григорий Андреев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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