Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Челпанова Мария

Мать ребёнка: Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьминична

Работа или профессия
Неизвестно
управляющий заводом
Смерть
Неизвестно

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