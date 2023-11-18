Васильева (Елькина) Римма Никаноровна
Место рожденияКировская обл., Яранский район, д. Большая Каракша
Дата рождения11.03.1953
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953
Отец: Елькин Никанор Лукьянович
Мать: Елькина Мария Семёновна
Кировская обл., Яранский район, д. Большая Каракша
Рождение ребёнка
03.11.1975
Дочь: Бирюкова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Васильев Алексей Николаевич
МАССР, г. Йошкар-Ола