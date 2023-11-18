Васильева (Елькина) Римма Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильева (Елькина) Римма Никаноровна

Васильева (Елькина) Римма Никаноровна

Место рождения

Кировская обл., Яранский район, д. Большая Каракша

Дата рождения

11.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1953

Отец: Елькин Никанор Лукьянович

Мать: Елькина Мария Семёновна

Кировская обл., Яранский район, д. Большая Каракша
Рождение ребёнка
03.11.1975

Дочь: Бирюкова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Васильев Алексей Николаевич

МАССР, г. Йошкар-Ола
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close