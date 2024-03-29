Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1767 и 1774

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1758 и 1759 г.р.

Дети

Около 1784 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1791 г.р.
Около 1799 г.р.
Около 1800 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1782 и 1784

Муж: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Роман Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Григорий Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Петр Ильич

Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Михалково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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