Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1767 и 1774
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1767 и 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1782 и 1784
Муж: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Роман Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Григорий Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Петр Ильич
Смерть
После 1825