Панкова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти22.10.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.
Дочь: Панкова Вера Семеновна
Отец ребёнка: Панков Семен Нестерович
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Панков Семен Нестерович
Смерть
22.10.1910
после родов