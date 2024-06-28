Панкова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

22.10.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панков Семен Нестерович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1905 ст.

Дочь: Панкова Вера Семеновна

Отец ребёнка: Панков Семен Нестерович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1908 ст.

Сын: Панков Николай Семенович

Отец ребёнка: Панков Семен Нестерович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.10.1910
после родов

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