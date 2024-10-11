Зотов Спиридон Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Зотов Сергей (Спиридон) Спиридонович
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Зотова Матрона Спиридоновна
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Зотова Мария Спиридоновна
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Зотова Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Зотов Александр Спиридонович
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зотов Никита Спиридонович
Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна
Смерть
Неизвестно