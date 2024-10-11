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Зотов Спиридон Яковлевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
Около 1812

Жена: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1813

Сын: Зотов Сергей (Спиридон) Спиридонович

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Зотова Матрона Спиридоновна

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Зотова Мария Спиридоновна

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Зотова Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1830

Сын: Зотов Александр Спиридонович

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Зотов Никита Спиридонович

Мать ребёнка: Кудишкина (Зотова) Ефимия Моисеевна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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