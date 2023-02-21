Кубрак Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубрак Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1958

Дочь: Бойченко Мария

Мать ребёнка: Кубрак Александра

Рождение ребёнка
11.06.1959

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кубрак Александра

Успенка, Сумська область
Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Кубрак Николай

Мать ребёнка: Кубрак Александра

Рождение ребёнка
23.04.1964

Дочь: Овчарова Анна

Мать ребёнка: Кубрак Александра

Успенка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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