Кубрак Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1958
Дочь: Бойченко Мария
Мать ребёнка: Кубрак Александра
Рождение ребёнка
11.06.1959
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кубрак Александра
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Кубрак Николай
Мать ребёнка: Кубрак Александра
Рождение ребёнка
23.04.1964
Дочь: Овчарова Анна
Мать ребёнка: Кубрак Александра
Смерть
Неизвестно