Валюнас Евгений Андреевич 12.03.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВалюнас Евгений Андреевич

Валюнас Евгений Андреевич

avatar

Место рождения

Подольск, Одеська область

Дата рождения

12.03.1922

Дата смерти

10.12.1988

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1954 г.р.

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922

Отец: Валюнас Андрей Андреевич

Мать: Валюнас (Топалова) Ефросиния Дмитриевна

Подольск, Одеська область
Бракосочетание
19.09.1946

Жена: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна

Подольск, Одеська область
Рождение ребёнка
15.06.1954

Сын: Валюнас Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна

Раздельная, Одеська область
Смерть
10.12.1988
Ровно, Рівненська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.