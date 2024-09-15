Валюнас Евгений Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1922
Дата смерти10.12.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1922
Бракосочетание
19.09.1946
Рождение ребёнка
12.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
29.07.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна
Рождение ребёнка
15.06.1954
Сын: Валюнас Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Валюнас (Чарушина) Мария Никифоровна
Раздельная, Одеська область
Смерть
10.12.1988
Ровно, Рівненська область