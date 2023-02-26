Юдин Виктор Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Виктор Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1992

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1992

Отец: Юдин Геннадий Викторович

Мать: Юдина Валентина Викторовна

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