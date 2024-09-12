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Домна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1813 ст.

Дочь: Ксения Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 35 МК Спасского уезда 1813 Задубровье
Рождение ребёнка
10.04.1815 ст.

Сын: Терентий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф 627 оп 254 д 37 МК Спасского уезда 1815 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
11.01.1818 ст.

Сын: Петр Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 254 д 40 МК Спасского уезда 1818 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
02.05.1823 ст.

Сын: Афанасий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 254 д 45 МК Спасского уезда 1823 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин
Рождение ребёнка
19.04.1827 ст.

Дочь: Александра Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Задубровье, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф 627 оп 254 д 49 МК Спасского уезда 1827 Задубровье ГАРО ф 129 оп 32 д 193 Ревизские сказки Спасского уезда, Задубровье, Щекин

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