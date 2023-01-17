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Глушков Макар

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Место рождения

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Глушков Василий

Мать: Агафья

Гладкораменский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.01.1857

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
26.12.1857

Сын: Глушков Степан

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1859

Сын: Глушков Гурий (Гурьян)

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1862

Сын: Глушков Прокоп

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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