Глушков Макар
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Глушков Василий
Мать: Агафья
Бракосочетание
04.01.1857
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
26.12.1857
Сын: Глушков Степан
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
1862
Сын: Глушков Прокоп
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно