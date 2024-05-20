Баяндин Парфён Сидорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655
Отец: Баяндин Сидор Андреевич
Мать: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1666
Мать ребёнка: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1675
Мать ребёнка: не указана
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1695
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно