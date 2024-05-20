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Баяндин Парфён Сидорович

Место рождения

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: Баяндин Сидор Андреевич

Мать: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1666

Сын: Баяндин Яков Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
1670

Сын: Баяндин Пётр Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
До 1675

Сын: Баяндин Павел Парфёнович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись Чердынского уезда 1678 год. РГАДА ф 1209 оп 1 д 352
Рождение ребёнка
До 1695

Сын: Баяндин Фома Парфенович

Мать ребёнка: не указана

Баяндина, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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