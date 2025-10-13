Кокаева Люда
женский, родилась Неизвестно
МатьКокаева СНеизвестно г.р.
Супруги
Кесаев Игорь Ерменович1966 г.р.
Дети
Кесаев Владислав ИгорьевичНеизвестно г.р.
Кесаев Станислав ИгоревичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Кокаева С
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кесаев Владислав Игорьевич
Отец ребёнка: Кесаев Игорь Ерменович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кесаев Станислав Игоревич
Отец ребёнка: Кесаев Игорь Ерменович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кесаев Игорь Ерменович
Бракосочетание
Неизвестно