Хрущ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1937

Дата смерти

14.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937

Отец: Хрущ Никита

Мать: Хрущ Матрона

Рождение ребёнка
15.11.1966

Сын: Хрущ Владимир

Мать ребёнка: Хрущ Надежда

Рождение ребёнка
28.05.1968

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Хрущ Надежда

Рождение ребёнка
29.05.1969

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Хрущ Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущ Надежда

Смерть
14.04.2017
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