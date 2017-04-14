Хрущ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1937
Дата смерти14.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1937
Отец: Хрущ Никита
Мать: Хрущ Матрона
Рождение ребёнка
15.11.1966
Сын: Хрущ Владимир
Мать ребёнка: Хрущ Надежда
Рождение ребёнка
28.05.1968
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Хрущ Надежда
Рождение ребёнка
29.05.1969
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Хрущ Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрущ Надежда
Смерть
14.04.2017